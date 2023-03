Landesparteitag Grüne Schleswig-Holstein Foto: Frank Molter up-down up-down Kommentar zum Koalitionsstreit Parteitag der Grünen SH in Neumünster: Genug gemotzt − weitermachen! Meinung – Inga Gercke | 26.03.2023, 13:14 Uhr

Beim Grünen-Parteitag in Neumünster meckert der Bundesvorsitzende Omid Nouripour über die Koalitionspartner in Berlin. Dabei hätten die Schleswig-Holsteiner eher Mut und Zuversicht gebraucht − so kurz vor der Wahl.