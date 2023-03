Diese „Doctors Lady“ befindet sich in der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung der CAU in Kiel. Sie wurde wahrscheinlich von Seeleuten mitgebracht. Ihre Nacktheit ist ein Indiz dafür. Blieben solche Figuren im Inland, waren sie züchtiger, dort nutzten Ärzte sie, um sich von Frauen Stellen ihrer Beschwerden andeuten zu lassen. Foto: Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der CAU up-down up-down SH ist Vorreiter beim Auffinden „Kolonialwaren“: Objekte zwischen Ethnologie und Kunstraub Von Karin Lubowski | 11.03.2023, 10:13 Uhr

Hüten Sie Kulturgut kolonialer Herkunft und wenn ja, ist es rechtmäßig erworben? Bei dieser Frage sind Museen seit geraumer Zeit wie elektrisiert. Was alles in deutschen Sammlungen vorhanden ist, wusste bislang keiner so genau. In Schleswig-Holstein ist das jetzt anders. Bei der Erschließung von Schätzen aus kolonialen Zusammenhängen ist das Land bundesweit Vorreiter.