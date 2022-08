Henning Krautmacher, Sänger der Band «Höhner», steht beim Wacken Open Air Festival auf der Bühne. Foto: Daniel Reinhardt/dpa FOTO: Daniel Reinhardt up-down up-down Musik Kölner Band Höhner spielt in Wacken - und Fans singen mit Von dpa | 06.08.2022, 12:29 Uhr

Die Kölner Mundart-Band Höhner ist am Samstag erstmals auf dem Heavy-Metal-Festival in Wacken aufgetreten. Die Metalheads quittierten das Konzert am Vormittag mit viel Applaus und sangen auch die Songs mit. Die Band spielte unter anderem eine Coverversion von Metallicas „Nothing else matters“ mit eigenem Text.