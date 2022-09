Wölfe Foto: Torsten Beuster/-/dpa/Symbolbild up-down up-down Schutzstatus Koalition will den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen Von dpa | 27.09.2022, 16:20 Uhr

Dürfen Jäger bald verletzte Wölfe beispielsweise nach Unfällen erschießen? Das will die Koalition mit einer Aufnahme des Tieres in das Jagdrecht in Schleswig-Holstein erreichen. Die FDP ginge am liebsten wesentlich weiter.