Klimawandelfolgen in SH Umweltwissenschaftlerin Karen Wiltshire: So wird sich der Urlaub an der Nordsee verändern Von Sina Wilke | 22.09.2023, 08:00 Uhr | Update vor 27 Min. Nordseeurlauber im Watt – doch die Bedingungen an der Küste werden sich verändern. Foto: picture alliance/dpa

Wattwandern und Krabbenbrötchen – so kennt man Ferien an der Nordsee. Aber wie wird der Klimawandel die Westküste verändern? Prof. Dr. Karen Wiltshire vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven kennt die Antworten.