Bauen einen Milchviehbetrieb zur Klimafarm um: Elena Zydek und Mathes Holling. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Einzigartiges Klimaschutzprojekt gestartet Klimafarmer wollen Moorschutz und Landwirtschaft in Einklang bringen Von Kay Müller | 21.09.2022, 05:16 Uhr

In den kommenden zehn Jahren soll auf der einzigen Klimafarm in Schleswig-Holstein für 15 Millionen Euro Fördergeld eine Lösung gefunden werden, wie CO2 in Mooren gebunden – und die Fläche trotzdem noch landwirtschaftlich genutzt werden kann. Ein Ortsbesuch.