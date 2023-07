Die letzte Generation blockiert Straßen und Flughäfen. Damit bringen sie weite Teile der Bevölkerung gegen die Klimabewegung auf - obwohl die meisten Menschen meinen, dass Foto: dpa up-down up-down Studie von More in Common Klima-Müdigkeit oder nur genervt von der Letzten Generation? Meinung – Ina Reinhart | 28.07.2023, 10:19 Uhr

Eine Studie der Organisation More in Common zeigt, dass die Zustimmung zu Klima- und Umweltbewegung in Deutschland dramatisch sinkt. Und das in einer Zeit, in der deutlich wird, wie wichtig Klimaschutz ist.