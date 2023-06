Klima-Demonstranten auf Sylt Foto: Jonas Gehring/Letzte Generation/dpa up-down up-down Demonstrationen Klima-Aktivisten nach Farbsprüh-Aktion auf Sylt wieder frei Von dpa | 09.06.2023, 11:59 Uhr

Mit zwei Farbsprüh-Aktionen binnen drei Tagen auf der Nordseeinsel Sylt haben Klimaschutz-Demonstranten Aufsehen erregt. Die am Donnerstag nach einer Aktion in einem Fünf-Sterne-Hotel in Westerland festgenommenen vier Aktivisten sind wieder auf freiem Fuß, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Flensburg der Deutschen Presse-Agentur am Freitag auf Anfrage sagte.