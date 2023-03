Krähenvergrämung in der Stadt Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Tiere Kleinstädte wollen mit Greifvögeln Krähenproblem eindämmen Von dpa | 06.03.2023, 07:45 Uhr

Mehrere Kleinstädte in Schleswig-Holstein wollen mit Hilfe von Greifvögeln die Zahl der Saatkrähen eindämmen. Die Kommunen haben große Kolonien der Rabenvögel und damit einhergehend mit Problemen wie Lärmbelästigung oder Kot unter den Nestern zu kämpfen. Seit Anfang Februar kommt Falkner Herbert Boger drei Mal in der Woche mit seinen Tieren etwa nach Kellinghusen, einer Kleinstadt an der Eider, um dort Krähen zu vergrämen.