ARCHIV - Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Notfall Kleidungsstücke gefunden: Großaufgebot sucht nach Schwimmer Von dpa | 06.07.2022, 11:24 Uhr

Rettungskräfte aus Deutschland und Dänemark haben am Mittwochvormittag am Strand Ostseebad in Flensburg aus der Luft und von Land sowie vom Wasser aus nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Am Dienstagabend habe ein Zeuge gesehen, wie eine Person seine Kleidung abgelegt habe und ins Wasser gegangen sei, sagte ein Polizeisprecher. Da der Zeuge am Mittwochmorgen die Kleidungsstücke an derselben Stelle vorgefunden habe, habe er die Einsatzkräfte informiert. Zu Hintergründen und zur Identität konnte die Polizei zunächst nichts mitteilen. Zuvor hatte „shz.de“ berichtet.