Bildung Klassenfahrten bescheren Jugendherbergen gutes Jahr 2022 Von dpa | 28.02.2023, 16:05 Uhr

Vor allem Nachholeffekte bei Klassen- und Gruppenfahrten haben den Jugendherbergen in Schleswig-Holstein wieder Zahlen wie vor der Corona-Pandemie beschert. So zählten die 39 Jugendherbergen im Land im vergangenen Jahr 769.111 Übernachtungen und damit fast so viele wie im Vor-Corona-Jahr 2019 (778.251), wie der Landesverband Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) am Dienstag mitteilte. Den größten Anteil mit 51 Prozent machten Schulklassen (391.885 Übernachtungen) aus, gefolgt von Familien (16 Prozent/124.310 Übernachtungen), jungen Seminargruppen (14 Prozent/111.000 Übernachtungen) und Freizeitgruppen (10 Prozent/78.719 Übernachtungen).