Beim Warnstreik im öffentlichen Dienst in Hamburg legen zahlreiche Beschäftigte unter dem Motto „Wir sind das Gold der Stadt!“ die Arbeit nieder. Foto: Fabian Sommer up-down up-down „Wir sind das Gold der Stadt!“ Kitas, Stadtreinigung und Krankenhäuser in Hamburg betroffen vom Warnstreik Von dpa | 23.03.2023, 08:14 Uhr

Zahlreiche Beschäftigte des öffentlichen Diensts sind am Donnerstag in Hamburg unter dem Motto „Wir sind das Gold der Stadt!“ in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Das führt zu Einschränkungen in vielen Bereichen der Stadt.