Das Rauchen wird an immer mehr Stränden in Deutschland verboten oder zumindest eingeschränkt. Besonders an Nord- und Ostsee reagieren Kommunen und Gemeinden auf lästigen Qualm und weggeworfene Glimmstängel. Auch in Schleswig-Holstein gibt es bereits vereinzelte Reglungen.

Seit einem Jahr gilt in Eckernförde an fast allen Abschnitten des Kurstrandes komplettes Rauchverbot. Das Rauchen ist nur noch im Nahbereich von strandansässigen Gastronomien erlaubt. Eckernförde war damit das erste Ostseebad in der Region, das ein Rauchverbot am öffentlichen Badestrand ausgesprochen hatte.

Schon seit Januar 2021 ist zudem der gesamte Wyker Strand auf der nordfriesischen Insel Föhr rauchfrei. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro. Nur auf einigen wenigen Strandabschnitten ist das Rauchen noch erlaubt, dort wo auch Gastronomie zu finden ist. Für Föhr-Kenner sind es die Strandabschnitte 5, 10, 15, 21 und 27.

