Zahlreiche Datenträger sichergestellt Polizei durchsucht 26 Wohnungen in SH nach Kinderpornografie Von dpa | 02.09.2022, 10:29 Uhr

Laut Polizeiangaben fanden die Einsätze am Donnerstag in Kiel, im unmittelbaren Umland sowie in Kaltenkirchen und Norderstedt statt.