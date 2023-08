Kinderarmut in SH Streit um Kindergrundsicherung: Studie warnt vor hohen Folgekosten Von Inga Gercke | 18.08.2023, 16:09 Uhr Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will für die Kindergrundsicherung zwölf Milliarden Euro ausgeben. Finanzminister Christian Lindner (FDP) möchte aber nur zwei Milliarden Euro dafür ausgeben - ein Problem. Foto: imago/Thomas Eisenhuth up-down up-down

Immer mehr Kinder leben in Armut. Die Kindergrundsicherung soll das ändern. Doch Bundesfinanzminister Lindner will lange nicht so viel ausgeben, wie gefordert. Das könnte schwere Folgen haben, wie eine neue Studie jetzt zeigt.