Kieler Woche Foto: Jonas Walzberg/dpa Kieler Woche zum Start mit Sommerwetter und Gästerekord Von dpa | 18.06.2023, 16:51 Uhr

Die Kieler Woche hat am ersten Wochenende einen Gästerekord verzeichnet. Bis Sonntag habe das maritime Fest 1,2 Millionen Menschen in die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein gelockt, teilte die Stadt mit. „Wir haben ein buntes Eröffnungswochenende voller Sonnenschein erlebt“, hieß es von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Was noch fehle, sei ein bisschen mehr Wind für die Segler.