Kieler Woche Foto: Sascha Klahn/dpa/Archivbild up-down up-down Feste Kieler Woche startet an der Förde Von dpa | 17.06.2023, 03:02 Uhr

In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt beginnt am Samstag offiziell die Kieler Woche. Bei der traditionellen Eröffnungszeremonie am Abend (19.30 Uhr) werden Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, erwartet. Mit dabei sind auch die „Sesamstraßen“-Figuren Samson und Elin. Die „Sesamstraße“ wird 50 Jahre alt.