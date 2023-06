Die Kieler Woche 2023 steht in den Startlöchern. Ab Freitag, 16. Juni, heißt es wieder segeln, Party, Kultur und Kulinarik an der Kiellinie und in der gesamten Landeshauptstadt. Highlight sind wie jedes Jahr auch die Konzerte, die Tausende vor die Bühnen der KiWo locken. Topstars wie Vanessa Mai, Michael Schulte oder Tim Bendzko vor Rathausbühne, Fördebühne und Radio Bob-Bühne.

Zur Kieler Woche begrüßt die Deutsche Marine außerdem mehr als 40 Schiffe und Boote aus 14 Nationen. Damit werden über 4000 internationale Marinesoldaten in den Marinestützpunkt Kiel-Wik und in die Stadt kommen.

Doch nicht für jeden ist die KiWo ein Erlebnis. Manche bleiben dem Trubel lieber fern oder sind als Anwohner für den Lärm und die Straßensperren genervt. Wir wollen daher heute von Ihnen wissen, ob Sie sich auf die KiWo freuen oder lieber zu Hause bleiben. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Das Ergebnis der Umfrage ist nicht repräsentativ.