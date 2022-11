Weihnachtsmarkt Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Brauchtum Kieler Weihnachtsmärkte ohne Corona-Einschränkungen Von dpa | 15.11.2022, 17:08 Uhr

Die Kieler Weihnachtsmärkte laden ab nächsten Montag ohne pandemiebedingte Einschränkungen zum Besuch ein. Um Stromkosten möglichst gering zu halten, werden noch mehr effiziente LED-Lampen eingesetzt und die Beleuchtungszeiten verkürzt, wie die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt am Dienstag weiter mitteilte. Während die anderen Weihnachtsmärkte am 23. Dezember schließen, bleiben Buden und Stände auf dem Asmus-Bremer-Platz in der Innenstadt noch eine Woche länger stehen.