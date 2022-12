Der Kieler Virologe Fickenscher finden den schleswig-holsteinischen Corona-Kurs angemessen. Foto: Carsten Rehder up-down up-down Corona-Lockerungen Kieler Virologe Fickenscher sieht angemessenen Corona-Kurs in SH Von dpa | 03.12.2022, 12:55 Uhr

Fällt nach der Isolationspflicht für Corona-Infizierte in Schleswig-Holstein auch bald die Maskenpflicht in Bus und Bahn? Noch ist dafür keine Einigung der Länder in Sicht. Für den Kieler Virologen Fickenscher wäre das aber folgerichtig.