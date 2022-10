Ulf Kämpfer Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Verbände Kieler OB will VKU Präsident werden Von dpa | 28.10.2022, 13:46 Uhr

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) bewirbt sich für den ehrenamtlichen Präsidentenposten beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Der Verband habe den 50-Jährigen für die Kandidatur gewonnen, teilte die Landeshauptstadt am Freitag mit. Die Wahl findet am 15. November in Berlin statt. Hauptgeschäftsführer des Verbandes ist mit dem Ex-Bundestagsabgeordneten und früheren CDU-Landesvorsitzenden Ingbert Liebing auch ein Schleswig-Holsteiner.