Gesundheit Kieler Ministerin: Praxisgebühr ein gutes Instrument Von dpa | 16.05.2023, 13:37 Uhr

In der Debatte über die Finanzierung der Gesundheitsversorgung hat Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken auf die frühere Praxisgebühr bei Arztbesuchen verwiesen. „Sie war ein gutes Instrument und wäre eine Überlegung wert“, sagte die CDU-Politikerin in einem am Dienstag online veröffentlichten Interview des Magazins „G+G“, das vom AOK-Bundesverband herausgegeben wird. „Ich hatte den Eindruck, dass sich die Menschen damals an die Praxisgebühr gewöhnt hatten. Die Summe war auch nicht so horrend, dass sie davon abgehalten hätte, eine medizinische Leistung in Anspruch zu nehmen.“