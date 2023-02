Tennet Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Kieler Minister aufgeschlossen für Tennet-Übernahme Von dpa | 10.02.2023, 12:52 Uhr

Der niederländische Netzbetreiber Tennet will mit der Bundesregierung über den Verkauf seines deutschen Stromnetzes an den Staat verhandeln. Grund ist der hohe Eigenkapitalbedarf für die Energiewende, den Tennet am Freitag allein für den Ausbau seines deutschen Netzes auf 15 Milliarden Euro bezifferte. Die Bundesregierung begrüßt den Vorstoß Tennets, „einen vollständigen Verkauf ausloten zu wollen“, wie eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte. Dazu kam Unterstützung aus Kiel.