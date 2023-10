Tiere Kieler Landtag macht sich für Schweinehalter stark Von dpa | 12.10.2023, 16:19 Uhr | Update vor 34 Min. Schweinestall Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Landtag in Kiel will die schwer kriselnde Schweinehaltung zukunftsfest machen. Dazu beschloss das Parlament am Donnerstag einen von FDP und SSW unterstützten Antrag der Koalitionsfraktionen CDU und Grüne. Damit wird die Landesregierung aufgefordert, sich auf nationaler und europäischer Ebene für eine verbindliche Haltungskennzeichnung einzusetzen.