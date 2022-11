Brandanschlag in Mölln Foto: Rolf Rick/dpa up-down up-down Rechtsextremismus Kieler Landtag erinnert an Brandanschläge von Mölln Von dpa | 23.11.2022, 10:42 Uhr

Der Landtag in Kiel hat am Mittwoch an die tödlichen Brandanschläge in Mölln vor 30 Jahren erinnert. „Wir erklären uns mit den Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt solidarisch“, hieß es in einer eine gemeinsamen Resolution, auf die sich alle fünf Fraktionen verständigt hatten.