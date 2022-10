Lasse Petersdotter Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Infrastruktur Kieler Koalition uneins über Hamburger Hafen-Deal mit China Von dpa | 25.10.2022, 10:48 Uhr

Die geplante Beteiligung des chinesischen Konzerns Cosco an einem Terminal im Hamburger Hafen sorgt für Streit in der Kieler Koalition. Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter widersprach einem positiven Votum von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für einen Einstieg. „Daniel Günther läuft in dieser Sache in die falsche Richtung“, sagte er den „Kieler Nachrichten“ (Dienstag). „Wir müssen unsere wirtschaftliche Abhängigkeit von China reduzieren.“ Es dürfe keinen Ausverkauf kritischer Infrastruktur geben.