Koronare Herzkrankheiten treten in Schleswig-Holstein in regional unterschiedlichem Ausmaß auf. Foto: AOK/hfr. up-down up-down Kieler Gesundheitsatlas AOK: Regionale Unterschiede bei Herzkrankheiten in Schleswig-Holstein Von dpa | 21.09.2022, 15:48 Uhr

Laut des Kieler Gesundheitsatlas sind koronare Herzkrankheiten in Schleswig-Holstein unterschiedliche verteilt. In manchen Regionen ist der Anteil deutlich höher als in anderen.