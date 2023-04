Aussaat von Seegras in der Kieler Förde Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Wissenschaft Kieler Forscher bilden Taucher zum Seegras-Pflanzen aus Von dpa | 21.04.2023, 06:20 Uhr

Beim Anpflanzen von Seegras an der Ostseeküste setzen Forschende des Geomar Helmholtz Zentrums für Ozeanforschung auch auf Laien. Geplant seien zwei Kurse Anfang Mai und Anfang Juli bei Maasholm an der Schlei, sagte die Wissenschaftlerin und Taucherin Angela Stevenson der Deutschen Presse-Agentur. „Zweck dieses Kurses ist es, Bürgertaucher in der Wiederherstellung von Seegras zu schulen.“ Geplant seien Vorträge und Taucheinheiten an drei Tagen. Beide Kurse seien ausgebucht.