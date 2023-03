Kieler Theater Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Theater Kieler Bühnen planen kostenlose Tickets für Studierende Von dpa | 20.03.2023, 15:06 Uhr

Studierende in Kiel sollen möglicherweise bald kostenlos ins Theater gehen können. Ein entsprechender Vorschlag werde derzeit in der Landeshauptstadt diskutiert, sagte die Pressesprecherin des Theaters, Kristin Trosits, am Montag. Das Angebot solle für alle Eintrittskarten gelten, die drei Tage vor Vorstellungsbeginn noch nicht verkauft seien. Die Idee sei vom Theater und den Kieler Hochschulen gemeinsam entwickelt worden, um das Theater für junge Menschen noch attraktiver zu machen, sagte Trosits.