Landwirtschaft Kieler Agrarminister setzt mehr auf Klima- und Artenschutz Von dpa | 02.01.2023, 12:39 Uhr

Als Vorsitzender der Agrarministerkonferenz will der schleswig-holsteinische Ressortchef Werner Schwarz (CDU) mit seinen Länderkollegen und mit dem Bund an einer zukunfts- und wettbewerbsfähigen Perspektive für die Landwirte arbeiten. „Das große Thema in diesem Jahr wird sein, wie wir den Weg für eine leistungsfähige, vielfältige Landwirtschaft gestalten, mit der ein sicheres Einkommen erwirtschaftet und zugleich noch mehr als heute zu Umwelt- und Klimaschutz sowie zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet werden kann“, erklärte der CDU-Politiker am Montag in einer Mitteilung.