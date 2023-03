Qingdao Foto: Stadt Qingdao/obs/Archivbild up-down up-down Chinesische Metropole Kiel will Partnerschaft mit Qingdao weiterentwickeln Von dpa | 10.03.2023, 15:01 Uhr

Trotz eines problematischen politischen Umfeldes prüft Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel einen Ausbau der seit 2002 bestehenden Beziehungen zur ostchinesischen Millionenmetropole Qingdao. Der Hauptausschuss befürwortete jetzt Gespräche dazu, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Bisher konzentrierte sich die Zusammenarbeit auf den Segelsport. So wurde in Qingdao zur Vorbereitung auf die Segelwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking ein Segelcamp nach dem Vorbild des Kieler Camps 24/7 aufgebaut, um in der chinesischen Hafenstadt den Segelsport erlebbar zu machen.