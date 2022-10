Der Vinetaplatz in Kiel-Gaarden. Hier wird öffentlich mit Drogen gedealt und auch konsumiert. Der Platz liegt in einem von der Polizei als „gefährlichen Ort“ eingestuften Gebiet. Foto: Victoria Lippmann up-down up-down Gefährliche Orte in SH Kiel-Vinetaplatz: So nehmen die Anwohner den Drogen-Hotspot wahr Von Inga Gercke | 21.10.2022, 18:15 Uhr

Der Vinetaplatz in Kiel-Gaarden. In der Nähe des Drogen-Hotspots sind Gewaltdelikte und Überfälle keine Seltenheit. Der Platz liegt in einem Gebiet, das von der Polizei als „gefährlicher Ort“ eingestuft ist. Was das bedeutet und wie die Anwohner die Gegend wahrnehmen.