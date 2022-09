Beschäftigte in ambulanten Pflegediensten demonstrierten am Donnerstag in Kiel. Foto: Danfoto up-down up-down Drohende Insolvenzen Pflegekräfte demonstrieren in Kiel gegen finanziellen Notstand ihrer Firmen Von shz.de | 15.09.2022, 15:48 Uhr

Hunderte Beschäftigte in ambulanten Pflegediensten demonstrierten am Donnerstag in Kiel gegen einen finanziellen Notstand in ihren Firmen und bei den Senioren.