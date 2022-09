Rauch über dem Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Foto: Susanne Meise up-down up-down Rauch über Helmholtz-Zentrum Lauter Knall und Feuer: Großeinsatz beim Geomar in Kiel Von Juliane Urban | 13.09.2022, 16:25 Uhr | Update vor 1 Min.

In Kiel ist es am frühen Nachmittag zu einem lauten Knall am Kieler Ostufer gekommen. Die schwarze Rauchsäule in Nähe des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung ist aus größerer Entfernung sichtbar.