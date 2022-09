Themenbilder Polizei, 10.08.2022, Baden-Württemberg, Heubach: Polizei, Streifenwagen, Polizistin mit Handschellen, Festn Foto: IMAGO/Marius Bulling up-down up-down Polizei Kiel stellt Dieb 19-Jähriger bedroht Mann mit Messer und stiehlt E-Scooter Von shz.de | 16.09.2022, 14:48 Uhr

Am Freitagmorgen kam es in Wellingdorf in Kiel zum Raub eines E-Scooters. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf fest.