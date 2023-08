Verkehr Kfz-Versicherungen bleiben im Norden weitgehend günstig Von dpa | 24.08.2023, 12:15 Uhr Autobahn Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild up-down up-down

Autobesitzer in Schleswig-Holstein können sich auch 2024 oft über günstige Einstufungen in der Kfz-Versicherung freuen. „In sieben der 15 Zulassungsbezirke des Landes und für fast die Hälfte der Autofahrer gelten weiterhin die niedrigsten Regionalklassen 1 bis 3“, berichtete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag. „Rund 150.000 Autofahrer im Kreis Segeberg profitieren von einer günstigeren Einstufung, während sich die Regionalklasse für die rund 40.000 Versicherten in Flensburg erhöht“, so der Verband. Die beste Schadenbilanz in der Haftpflicht erreichten Autofahrer in Schleswig-Flensburg.