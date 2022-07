ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift «Geflügelpest Sperrbezirk». Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Krankheiten Keine weiteren Geflügelpest-Fälle gemeldet Von dpa | 18.07.2022, 14:24 Uhr

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in zwei Gänsemast-Betrieben im Kreis Schleswig-Flensburg sind in dieser Region zunächst keine weiteren Fälle bekanntgeworden. „Wir haben keine weiteren Meldungen“, sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums am Montag.