Festnahme Keine Maske am Zug: Per Haftbefehl gesuchter Mann gefasst Von dpa | 09.06.2022, 10:28 Uhr

Wegen einer fehlenden Corona-Schutzmaske am Zug hat die Bundespolizei in Rostock einen per Haftbefehl gesuchten Räuber aus Schleswig-Holstein gefasst. Der 33-Jährige aus der Region Itzehoe wurde am Mittwoch auf dem Hauptbahnhof Rostock festgenommen, wie ein Bundespolizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Mann habe sich geweigert, der Aufforderung von Beamten zum Maskentragen kurz vor dem Einstieg in den Zug nach Hamburg nachzukommen. Beim Blick in seine Personalien kam heraus, dass der Mann noch mehr als vier Monate seiner Haft abzusitzen hat.