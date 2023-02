Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Debatte Keine Landtagsmehrheit für kostenloses Kita-Essen Von dpa | 23.02.2023, 12:34 Uhr

Die Opposition aus SPD, FDP und SSW im Kieler Landtag ist mit der Forderung gescheitert, alle Eltern in diesem Jahr von den Kosten für das Essen ihrer Kinder in der Kita zu befreien. Das Parlament beschloss am Donnerstag nach kontroverser Debatte einen Alternativantrag von CDU und Grünen, wonach die Regierung prüfen soll, ob und inwieweit Verpflegungskostenbeiträge gesenkt oder landesweit einheitlich gedeckelt werden können.