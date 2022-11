Holtenauer Hochbrücke nach Kollision gesperrt Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Kollision Keine Hoffnung auf rasche Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs Von dpa | 30.11.2022, 18:42 Uhr

Nach der Kollision eines finnischen Spezialschiffs mit den Holtenauer Hochbrücken in Kiel bleibt der Nord-Ostsee-Kanal vorerst gesperrt. Die Hoffnung auf eine rasche Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs habe sich zerschlagen, sagte ein Sprecher der WSA Nord-Ostsee-Kanal am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Begutachtung des am Kanalufer liegenden havarierten Schiffes habe sich herausgestellt, dass der Kran an Deck durch den Unfall so stark beschädigt worden sei, dass er nicht mehr sicher stehe. Entsprechend groß sei die Gefahr, dass Wellen eines vorbeifahrenden Schiffes zu einem weiteren Unglück führten. Das havarierte Schiff selbst dürfe ebenfalls nicht bewegt werden.