Kreis Segeberg Keine Einigung zwischen Haspa und Kunden nach Millionencoup Von dpa | 19.04.2023, 13:27 Uhr

Im Rechtsstreit um Entschädigung nach dem spektakulären Aufbruch von mehr als 600 Schließfächern einer Filiale der Hamburger Sparkasse (Haspa) in Norderstedt gibt es vorerst keine gütliche Einigung. Nach Verhandlungen in den ersten Fällen am Mittwoch vor dem Landgericht Hamburg soll eine Entscheidung am 14. Juni verkündet werden. Bei dem Termin ging es wesentlich um die Frage, ob die Haspa bei der Sicherung des Tresorraums Pflichten verletzt hat. Wenn das der Fall sei, folge daraus eine Schadensersatzpflicht über die von der Haspa angebotenen 40.000 Euro pro Schließfach hinaus, sagte der Vorsitzende Richter Christoph Ruholl.