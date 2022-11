Kerstin von der Decken Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Pandemie Keine Corona-Isolationspflicht mehr ab Mitte nächster Woche Von dpa | 11.11.2022, 12:09 Uhr

In Schleswig-Holstein soll die Isolationspflicht für Corona-Infizierte ab Mitte nächster Woche nicht mehr gelten. Von Mittwoch an oder spätestens Donnerstag werde die Maßnahme wegfallen, sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) am Freitag. Dafür soll außerhalb der eigenen Wohnung eine fünftägige Maskenpflicht in Innenräumen für jene greifen, die einen positiven Test, aber keine Krankheitssymptome haben.