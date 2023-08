Gastgewerbe Kein Zuspruch aus Kiel für Niedrigsteuer in Gastronomie Von dpa | 17.08.2023, 11:01 Uhr Gastronomie Foto: Hannes P Albert/dpa/Archivbild up-down up-down

Forderungen nach einem Fortbestand der ermäßigten Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie trägt die schwarz-grüne Landesregierung in Kiel nicht mit. „Die Forderung der Gastronomie ist zwar verständlich, würde aber die schon jetzt angespannte Haushaltslage weiter verschärfen und Einsparungen an anderer Stelle nach sich ziehen“, erklärten das Wirtschafts- und das Finanzministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.