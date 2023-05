Abitur Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Kein Verdacht auf Schummeln mit KI-Hilfe beim Abi im Norden Von dpa | 26.05.2023, 11:46 Uhr

Bei Abitur-Klausuren sind in Schleswig-Holstein bislang keine Schummelversuche mit Hilfe Künstlicher Intelligenz bekannt geworden. „Uns liegen keine Erkenntnisse über die Nutzung von KI-Tools zur Täuschung in den Abiklausuren vor“, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. „Selbstverständlich wurden auch in diesem Jahr wieder Schülerinnen und Schüler bei Täuschungsversuchen erwischt“. Das Spektrum reiche vom auf der Toilette versteckten Handy, um jemanden anzurufen, bis zum Spickzettel in den Socken.