Justiz Kein Extratransport für 23-jährigen Tatverdächtigen Von dpa | 11.07.2022, 15:37 Uhr

Für den in Gelsenkirchen gefassten Mann, der in Kiel einen 31-Jährigen erschossen haben soll, wird kein eigener Gefangenentransport nach Schleswig-Holstein organisiert. Daher könne es eine Weile dauern, bis der 23-Jährige in der Justizvollzugsanstalt Neumünster ankomme, sagte ein Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft am Montag.