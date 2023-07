Einzelhandel Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewerkschaften Kein Abschluss bei Tarifverhandlungen im Nord-Einzelhandel Von dpa | 25.07.2023, 16:37 Uhr

Bei den seit Mai laufenden Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Schleswig-Holstein ist am Dienstag auch die dritte Runde ohne Abschluss geblieben. Die von den Arbeitgebern in Rendsburg vorgelegten zwei neuen Angebote seien abgelehnt worden, weil sie für die Beschäftigten weiterhin einen deutlichen Reallohnverlust bedeuten würden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. „Was die Kolleginnen und Kollegen im Einzelhandel brauchen, ist eine ordentliche Entgeltsteigerung“, erklärte Verhandlungsführer Bert Stach.