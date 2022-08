ARCHIV - Eine Drohne der norwegischen Firma «Nordic Unmanned» fliegt über das Gelände der Radarstation Staberhuk. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken up-down up-down Schifffahrt Kaum Verstöße bei Abgaskontrollen auf See per Drohne Von dpa | 02.08.2022, 16:53 Uhr

Fast alle von April bis Juli per Messdrohne überprüften Schiffe auf der Ostsee haben die vorgeschriebenen Schwefelwerte im Abgas eingehalten. Zum Abschluss der Messkampagne teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Dienstag in Hamburg mit, dass zwischen dem 20. April und dem 20. Juli bei 89 Flügen über die Ostsee 210 Abgasfahnen untersucht worden seien. Lediglich vier Fahnen hätten einen auffälligen Schwefelgehalt aufgewiesen. Damit hätten fast 98 Prozent der Schiffe die Werte eingehalten.