Warnstreik in Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Verdi Kaum Post im Norden: Zusteller im Warnstreik Von dpa | 20.01.2023, 16:27 Uhr

Einen Tag nach dem Warnstreik bei den Brief- und Paketzentren der Post haben am Freitag auch im Norden die Postboten die Arbeit niedergelegt. Insgesamt hätten sich in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern rund 1000 Zustellerinnen und Zusteller beteiligt, sagte Verdi-Fachbereichsleiter Lars-Uwe Rieck der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach von einem hohen Zuspruch der Beschäftigten.