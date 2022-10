Nicht allein mit strengen paritätischen Regeln, sondern auch mit Vorbildern wie Schleswig-Holsteins langjährigster Ministerin Monika Heinold erklären die Grünen in SH ihren bundesweit höchsten Frauenanteil. Foto: Axel Heimken up-down up-down Parität bei Mitgliedern gelingt nicht mal den Grünen So wenig Frauen haben die Parteien in SH Von Frank Jung | 07.10.2022, 16:52 Uhr

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich wenig bewegt: Die Männer sind mit einer kleinen Ausnahme in den Parteien in Schleswig-Holstein nach wie vor stärker vertreten als Frauen, bei den größten Organisationen sogar massiv. Und in einer Partei schwindet der weibliche Anteil sogar.