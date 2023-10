Hochwasser Katastrophenschutz rechnet mit Schaden in Millionenhöhe Von dpa | 21.10.2023, 08:40 Uhr | Update vor 17 Min. Sturmflut an der Ostseeküste Foto: Georg Moritz/dpa up-down up-down

Der Leiter des Stabes Katastrophenschutz im Innenministerium Schleswig-Holstein rechnet nach der Sturmflut an der Ostsee mit einem Hochwasserschaden in dreistelliger Millionenhöhe. „Die Hauptaufräumarbeiten laufen morgen an“, sagte Ralf Kirchhoff der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Samstag. „Mit dem ersten Tageslicht wird man auch die Schäden erstmal konkreter erkennen.“ Der eigentliche Schadensumfang werde sich vermutlich im Laufe des Vormittags abzeichnen. Kirchhoff geht davon aus, dass die Schäden an Hochwasserschutzanlagen oder Gebäuden zum Teil erheblich sein werden.